Глава Брянской области Ковальчук назначил двух врио заместителей губернатора
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук представил новых замглавы региона Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву. Обложка © «Мак» / Егор Ковальчук
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил временно исполняющими обязанности своих заместителей Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву. О кадровых изменениях глава региона сообщил в мессенджере «Макс» по итогам заседания областного правительства.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук представил новых замглавы региона Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву. Видео © «Мак» / Егор Ковальчук
«Евгений Валерьевич Крехтунов будет курировать природные ресурсы, экологию, ТКО и лесное хозяйство. У него большой опыт руководящей работы в Челябинской области, возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
В обязанности Киселёвой войдут работа регионального проектного офиса, информатизация, клиентоцентричность и внедрение принципов бережливого производства. Новый врио замгубернатора имеет большой опыт государственной службы в органах власти. Ковальчук подчеркнул, что все перечисленные направления требуют повышенного внимания руководства региона.
Ранее Life.ru сообщал, что 13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. На его место глава государства назначил Егора Ковальчука, который первоначально приступил к работе в статусе временно исполняющего обязанности. В сентябре он одержал победу на досрочных выборах, набрав 67,52% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий с результатом 14,91%. Уже 28 сентября Ковальчук официально вступил в должность руководителя региона.
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