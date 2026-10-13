Глава Брянской области Ковальчук назначил двух врио заместителей губернатора

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил временно исполняющими обязанности своих заместителей Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву. О кадровых изменениях глава региона сообщил в мессенджере «Макс» по итогам заседания областного правительства.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук представил новых замглавы региона Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву. Видео © «Мак» / Егор Ковальчук

«Евгений Валерьевич Крехтунов будет курировать природные ресурсы, экологию, ТКО и лесное хозяйство. У него большой опыт руководящей работы в Челябинской области, возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В обязанности Киселёвой войдут работа регионального проектного офиса, информатизация, клиентоцентричность и внедрение принципов бережливого производства. Новый врио замгубернатора имеет большой опыт государственной службы в органах власти. Ковальчук подчеркнул, что все перечисленные направления требуют повышенного внимания руководства региона.