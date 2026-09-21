Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 17:52

Ковальчук с 67,52% побеждает на выборах губернатора Брянской области

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук победил на выборах главы региона, набрав 67,52% голосов. Такие данные после обработки 100% протоколов ТАСС сообщили в областном избиркоме.

Второй результат получил представитель КПРФ Андрей Архицкий — 14,91%. За кандидата от ЛДПР Руслана Титова проголосовали 8,05% избирателей. Алексей Тимошков от «Справедливой России» набрал 4,70%, Александра Казачкова от «Новых людей» — 3,73%.

Ковальчук исполняет обязанности губернатора с 13 мая 2026 года. На этот пост его своим указом назначил президент России Владимир Путин. До него субъект возглавлял Александр Богомаз.

Представители «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в Ленобласти
Представители «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в Ленобласти

Ранее сообщалось, что по предварительным итогам выборов 18 участников президентской программы «Время героев» проходят в Госдуму девятого созыва. В одномандатных округах предварительно побеждают Магомед Валихов, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Станислав Кочев, Дашибал Мункожаргалов, Александр Суразов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar