Ковальчук с 67,52% побеждает на выборах губернатора Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук победил на выборах главы региона, набрав 67,52% голосов. Такие данные после обработки 100% протоколов ТАСС сообщили в областном избиркоме.

Второй результат получил представитель КПРФ Андрей Архицкий — 14,91%. За кандидата от ЛДПР Руслана Титова проголосовали 8,05% избирателей. Алексей Тимошков от «Справедливой России» набрал 4,70%, Александра Казачкова от «Новых людей» — 3,73%.

Ковальчук исполняет обязанности губернатора с 13 мая 2026 года. На этот пост его своим указом назначил президент России Владимир Путин. До него субъект возглавлял Александр Богомаз.

Ранее сообщалось, что по предварительным итогам выборов 18 участников президентской программы «Время героев» проходят в Госдуму девятого созыва. В одномандатных округах предварительно побеждают Магомед Валихов, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Станислав Кочев, Дашибал Мункожаргалов, Александр Суразов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов.