Представители «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в Ленобласти

Кандидаты «Единой России» занимают первые места в трёх одномандатных округах Ленинградской области на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.

Во Всеволожском округе № 112 Светлана Журова получает 58,10% голосов после обработки 3,14% протоколов.

В Гатчинском округе № 113 лидирует Сергей Яхнюк — у него 59,76% после обработки 10,80% протоколов. В Волховском округе № 114 Сергей Петров набирает 60,59% при обработанных 13,14% протоколов.

На выборах в Законодательное собрание Ленинградской области по единому округу «Единая Россия» также лидирует — 59,35% после обработки 8% протоколов. КПРФ получает 12,04%, ЛДПР — 11,19%, «Новые люди» — 6,69%, «Справедливая Россия» — 4,42%, «Коммунисты России» — 1,97%, «Зелёные» — 1,63%.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что явка на выборах превысила 60%. По его словам, показатель приблизился к прошлогоднему результату на выборах главы области.

Дрозденко также отметил, что на участках сохранялась позитивная атмосфера, а многие жители приходили голосовать семьями. Нарушений, по словам губернатора, зафиксировано не было.

По предварительным данным ЦИК, кандидаты «Единой России» лидируют в 161 из 225 одномандатных округов после обработки 20,12% протоколов. Предварительные результаты выборов должны представить 21 сентября. Голосование проходило с 18 по 20 сентября.