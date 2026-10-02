Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области

Избранный губернатор Белгородской области Александр Шуваев официально вступил в должность, принеся присягу на уставе региона. Торжественная церемония прошла 2 октября в Белгороде.

На инаугурации присутствовали полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев, бывший глава региона Евгений Савченко, представители областного правительства, муниципалитетов и духовенства.

Щёголев выразил уверенность, что боевой и управленческий опыт нового губернатора поможет ему решать стоящие перед регионом задачи.

«Дорогие друзья, сегодня для меня особенный день вступления в должность губернатора Белгородской области. Огромное вам спасибо за доверие! И в составе нашей команды я постараюсь его оправдать, спасибо», — сказал Шуваев.

Шуваев был назначен врио губернатора 13 мая после отставки Вячеслава Гладкова. На сентябрьских выборах кандидат от «Единой России» набрал 65,97% голосов при явке 63,39%.

41-летний Шуваев — генерал-майор, Герой России и участник программы «Время героев». До назначения в Белгородскую область он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области.

На днях Владимир Путин провёл по видеосвязи встречу с избранными главами регионов, в том числе с Шуваевым. Президент отдельно говорил о необходимости помогать жителям приграничных территорий, восстанавливать повреждённую инфраструктуру и поддерживать семьи и бизнес.