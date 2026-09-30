«Мы перед ними в долгу»: Путин высказался о жителях приграничья

Россия в долгу перед жителями приграничных регионов, которые находятся под особым давлением. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с новоизбранными главами субъектов.

«На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу», — сказал глава государства.

По словам Путина, властям необходимо помогать конкретным людям, семьям и бизнесу, а также восстанавливать утраченную и повреждённую инфраструктуру.

Президент назвал предстоящую работу очень большой и заверил, что федеральное правительство будет вместе с регионами решать эти задачи. Эти слова он адресовал, в частности, избранному губернатору Белгородской области Александру Шуваеву.

Шуваев возглавил Белгородскую область в статусе врио в мае 2026 года, а на сентябрьских выборах получил 65,97% голосов после обработки 100% протоколов.

Ранее глава государства уже требовал, чтобы пострадавшие жители приграничных регионов получали компенсации своевременно и в полном объёме. Он подчёркивал необходимость контроля за выплатами гражданам, потерявшим жильё и имущество.