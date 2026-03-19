Путин поручил без задержек выдавать компенсации пострадавшим жителям приграничья

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить своевременные и полные выплаты всем пострадавшим жителям приграничных регионов. Данное заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства напомнил, что в последние годы принят ряд важных решений о поддержке граждан, потерявших жильё и имущество в результате атак киевского режима. Он подчеркнул, что за выделением компенсаций и выплат необходим тщательный контроль. Все пострадавшие должны получать положенные средства вовремя и в полном объёме, указал президент.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и региональным властям подготовить предложения по использованию беспилотников для оценки ущерба от боевых действий, опираясь на опыт Курской области. Это позволит более точно оценивать ущерб жилым домам и оперативно назначать компенсации пострадавшим.