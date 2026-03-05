Путин поручил изучить опыт Курской области по оценке ущерба с помощью дронов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями подготовить предложения по использованию опыта Курской области в применении беспилотных авиационных систем для оценки ущерба от боевых действий. Об этом стало известно из поручения главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Цель поручения — систематизировать опыт Курской области в использовании дронов для оценки разрушений и внедрить его в других приграничных регионах, включая территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Херсонскую области. Это позволит точнее фиксировать ущерб жилым домам и своевременно предоставлять гражданам компенсации.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев изучил отчёт о работе гражданской ПВО в Курской области. Система, запущенная в декабре 2025 года, показала высокую эффективность: в регионе было уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников.