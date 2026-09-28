Егор Ковальчук принёс присягу и вступил в должность губернатора Брянской области

Егор Ковальчук официально возглавил Брянскую область. Церемония вступления в должность губернатора прошла в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого с участием полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.

Во время церемонии Ковальчук принёс присягу, после чего получил полномочия главы региона в соответствии с уставом Брянской области.

«Для меня большая честь и ответственность, когда наш президент Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. И сегодня, вступив в должность губернатора, я благодарю всех жителей региона, принявших участие в голосовании», — заявил Ковальчук.

На досрочных выборах главы Брянской области Ковальчук, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 67,52% голосов. После этого он официально сменил на посту Александра Богомаза, который ранее руководил регионом.

Ковальчук был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области указом президента РФ Владимира Путина 13 мая 2026 года. На выборах в сентябре он победил с 67,52% голосов.