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Регион
Опубликовано 28 сентября, 09:08

Егор Ковальчук принёс присягу и вступил в должность губернатора Брянской области

Обложка © Телеграм / Егор Ковальчук

Обложка © Телеграм / Егор Ковальчук

Егор Ковальчук официально возглавил Брянскую область. Церемония вступления в должность губернатора прошла в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого с участием полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.

Во время церемонии Ковальчук принёс присягу, после чего получил полномочия главы региона в соответствии с уставом Брянской области.

«Для меня большая честь и ответственность, когда наш президент Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. И сегодня, вступив в должность губернатора, я благодарю всех жителей региона, принявших участие в голосовании», — заявил Ковальчук.

На досрочных выборах главы Брянской области Ковальчук, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 67,52% голосов. После этого он официально сменил на посту Александра Богомаза, который ранее руководил регионом.

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Ковальчук был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области указом президента РФ Владимира Путина 13 мая 2026 года. На выборах в сентябре он победил с 67,52% голосов.

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Андрей Бражников
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