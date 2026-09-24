Песков осторожно обошёл вопрос Юнашева о кадровых перестановках в кабмине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осторожно ответил на вопрос о кадровых перестановках в кабмине. Он не стал делать прогнозов о возможных изменениях в составе правительства страны.

«Мы никогда не обсуждаем и не анонсируем кадровые вопросы», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналиста Life.ru из Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Поводом для такого вопроса стал тот факт, что сразу несколько членов кабмина прошли на выборах в Госдуму.

Ранее Life.ru писал, что действующие руководители и временно исполняющие обязанности глав восьми российских регионов победили на прямых выборах по итогам единого дня голосования. Ещё двух руководителей субъектов избрали региональные парламенты.