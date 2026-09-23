От островов до столицы США: Политолог отметил успех «Единой России‎» на выборах за рубежом

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал результаты голосования россиян на зарубежных участках во время выборов в Госдуму. По его словам, несмотря на проживание за пределами России, часть избирателей сохранила прежние политические предпочтения. Он обратил внимание на результаты, которые получила партия «Единая Россия» на отдельных зарубежных участках.

«Вот уж действительно интересная география получилась по итогам голосования за рубежом. Казалось бы, если человек живёт за пределами России, то и политические предпочтения должны постепенно смещаться вслед за местной антироссийской повесткой. А вот и нет», — заметил политолог.

Он обратил внимание на то, что «Единая Россия» получила 77,76% голосов на избирательных участках в Приднестровье на выборах депутатов Госдумы. За партию проголосовали 39 733 из 51 092 пришедших на участки российских граждан. Всего в Приднестровье 20 сентября работали 17 участков. Отдельный избирательный участок был открыт в посольстве России в Кишинёве. Именно его работу согласовали молдавские власти.

Заметный результат партия показала и на участке в Вашингтоне, где получила 46,88% голосов. При этом результаты россиян за рубежом заметно различались в зависимости от страны: в целом по США «Единая Россия» набрала около 34%. На Мальдивах партия также заняла первое место с результатом 61,54%.

Ранее Life.ru рассказывал об организации голосования российских граждан за рубежом. Для выборов в Госдуму за пределами России подготовили 333 участка в 152 странах, а зарубежные избиратели в этом году голосовали только по федеральным партийным спискам.