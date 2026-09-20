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Опубликовано 20 сентября, 08:27

Памфилова рассказала о сложностях с голосованием россиян за рубежом

Обложка © ТАСС /Артем Геодакян

Обложка © ТАСС /Артем Геодакян

Россиянам в ряде стран, которые Москва относит к недружественным, приходится голосовать в непростых условиях, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом она рассказала на брифинге в информационном центре комиссии.

«К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран <…> проходит в весьма непростых условиях», — сказала глава Центризбиркома.

К нынешним выборам для россиян за пределами страны организовали 333 избирательных участка в 152 государствах. Часть комиссий проводила досрочное голосование, которым до начала основных дней кампании воспользовались около 14 тысяч человек.

Для граждан РФ, живущих в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, предусмотрели дополнительные возможности проголосовать на российской стороне границы. Десять таких пунктов работают в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.

За рубежом избиратели участвуют только в голосовании по федеральному округу, то есть получают бюллетень с партийными списками. Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября.

Более 6 млн голосов онлайн: Памфилова раскрыла новые данные по ДЭГ
Более 6 млн голосов онлайн: Памфилова раскрыла новые данные по ДЭГ

Ранее Life.ru сообщал, что для россиян за рубежом открыли 333 избирательных участка в 152 странах, а досрочно свой голос успели отдать около 14 тысяч человек. Для соотечественников из стран Прибалтики и Польши ЦИК также организовал специальные пункты для голосования у российской границы. В МИД РФ ещё до начала кампании называли среди наиболее сложных направлений Прибалтику, Польшу, Нидерланды и Чехию. Голосование за пределами России завершится в соответствии с графиком конкретных зарубежных участков.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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