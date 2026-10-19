Мишустин внёс в ГД кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера — главы Минфина
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить Антона Силуанова заместителем председателя правительства с сохранением поста министра финансов. Кандидатура действующего главы Минфина уже направлена на утверждение в Государственную думу, сообщила пресс-служба кабмина.
«В структуре правительства появляется новая должность — заместитель председателя правительства — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова», — говорится в сообщении.
Таким образом, при одобрении кандидатуры Силуанов сохранит руководство финансовым ведомством и одновременно войдёт в число вице-премьеров. Речь идёт о новой совмещённой должности в правительстве.
Окончательное решение о назначении пока не принято. Сначала предложенную кандидатуру должны рассмотреть депутаты Госдумы.
Также сообщалось о предложении назначить губернатора Приморья Олега Кожемяко полпредом президента в ДФО и заместителем председателя правительства вместо Юрия Трутнева. На пост руководителя аппарата кабмина называлась кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой, а возглавить Минтранс мог бы руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Антон Силуанов возглавляет Министерство финансов России с декабря 2011 года, когда он сменил на этом посту Алексея Кудрина. Ранее политик уже совмещал руководство Минфином с должностью первого вице-премьера — с мая 2018-го по январь 2020 года в правительстве Дмитрия Медведева. После формирования кабинета Михаила Мишустина он сохранил пост министра финансов, но покинул должность заместителя председателя правительства. В мае 2024 года Силуанова вновь назначили главой ведомства.
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