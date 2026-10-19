Мишустин внёс в ГД кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера — главы Минфина

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить Антона Силуанова заместителем председателя правительства с сохранением поста министра финансов. Кандидатура действующего главы Минфина уже направлена на утверждение в Государственную думу, сообщила пресс-служба кабмина.

«В структуре правительства появляется новая должность — заместитель председателя правительства — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова», — говорится в сообщении.

Таким образом, при одобрении кандидатуры Силуанов сохранит руководство финансовым ведомством и одновременно войдёт в число вице-премьеров. Речь идёт о новой совмещённой должности в правительстве.

Окончательное решение о назначении пока не принято. Сначала предложенную кандидатуру должны рассмотреть депутаты Госдумы.

Также сообщалось о предложении назначить губернатора Приморья Олега Кожемяко полпредом президента в ДФО и заместителем председателя правительства вместо Юрия Трутнева. На пост руководителя аппарата кабмина называлась кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой, а возглавить Минтранс мог бы руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.