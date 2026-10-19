Госдума рассмотрит назначение Олега Кожемяко на пост вице-премьера
Обложка © Кожемяко | официально
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин направил в Государственную думу представление о назначении губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом проинформировали в пресс-службе кабинета министров.
С 2013 года обязанности вице-премьера и куратора ДФО исполнял Юрий Трутнев, которому в марте исполнилось 70 лет. Теперь кандидатуру руководителя Приморья на утверждение новым членом правительства предстоит рассмотреть депутатам нижней палаты парламента.
Напомним, сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.