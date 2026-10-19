Госдума рассмотрит назначение Олега Кожемяко на пост вице-премьера

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин направил в Государственную думу представление о назначении губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом проинформировали в пресс-службе кабинета министров.

С 2013 года обязанности вице-премьера и куратора ДФО исполнял Юрий Трутнев, которому в марте исполнилось 70 лет. Теперь кандидатуру руководителя Приморья на утверждение новым членом правительства предстоит рассмотреть депутатам нижней палаты парламента.