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Опубликовано 19 октября, 10:18

Госдума рассмотрит назначение Олега Кожемяко на пост вице-премьера

Обложка © Кожемяко | официально

Обложка © Кожемяко | официально

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин направил в Государственную думу представление о назначении губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом проинформировали в пресс-службе кабинета министров.

С 2013 года обязанности вице-премьера и куратора ДФО исполнял Юрий Трутнев, которому в марте исполнилось 70 лет. Теперь кандидатуру руководителя Приморья на утверждение новым членом правительства предстоит рассмотреть депутатам нижней палаты парламента.

Первый замминистра финансов Окладникова выдвинута на пост вице-премьера
Первый замминистра финансов Окладникова выдвинута на пост вице-премьера

Напомним, сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.

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Оксана Попова
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