Мишустин выдвинул главу Росавиации Ядрова на пост министра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова новым министром транспорта РФ. Его кандидатуру направили на утверждение в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова», — говорится в сообщении кабмина.

Одновременно Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру действующего министра транспорта Андрея Никитина на пост заместителя председателя правительства. В случае утверждения он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса страны.

Дмитрий Ядров возглавляет Росавиацию с сентября 2023 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя ведомства, а ранее работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения. Если депутаты одобрят его кандидатуру, окончательное решение о назначении примет президент России.

Ранее Life.ru рассказывал о кадровых изменениях в руководстве правительства и Госдумы. В конце сентября бывший вице-премьер Виталий Савельев, отвечавший за транспортную отрасль, перешёл на работу в парламент. Его избрали одним из заместителей председателя Госдумы девятого созыва. Освободившееся место в правительстве теперь предложено занять Никитину.

Сам Никитин незадолго до кадрового решения встретился с Владимиром Путиным и доложил о модернизации российских аэропортов. В частности, речь шла о завершении реконструкции аэропорта Братска до конца 2026 года, обновлении инфраструктуры тюменского Рощино и увеличении пропускной способности воздушной гавани Оренбурга почти в четыре раза.