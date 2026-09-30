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Опубликовано 30 сентября, 12:01

Два первых заместителя и девять вице-спикеров: Кто вошёл в руководство новой Госдумы

Яровая и Мельников избраны первыми вице-спикерами Госдумы IX созыва

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума девятого созыва избрала двух первых заместителей председателя и девять вице-спикеров. Соответствующее постановление депутаты поддержали на первом пленарном заседании 30 сентября. Первыми заместителями стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

Шесть из девяти должностей вице-спикеров получили представители «Единой России»:

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  • Владимир Васильев — руководитель фракции единороссов в Госдуме восьмого созыва;
  • Александр Жуков — ранее первый заместитель председателя палаты;
  • Виталий Савельев — бывший вице-премьер России;
  • Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко — вице-спикеры Госдумы предыдущего созыва.

От ЛДПР заместителем председателя стала Мария Воропаева, ранее возглавлявшая постоянное депутатское объединение партии в Мосгордуме.

«Новые люди» и «Справедливая Россия» сохранили своих представителей на постах вице-спикеров: ими вновь избраны Владислав Даванков и Александр Бабаков соответственно.

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Ранее на этом же заседании Вячеслава Володина избрали председателем Госдумы на третий срок подряд. Его кандидатуру поддержали 90,2% депутатов, а соперник Дмитрий Новиков получил 8% голосов. Володин возглавляет палату с 2016 года и стал первым спикером современной Госдумы, избранным более чем на два последовательных срока.

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Александра Вишнякова
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