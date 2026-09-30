Два первых заместителя и девять вице-спикеров: Кто вошёл в руководство новой Госдумы

Госдума девятого созыва избрала двух первых заместителей председателя и девять вице-спикеров. Соответствующее постановление депутаты поддержали на первом пленарном заседании 30 сентября. Первыми заместителями стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

Шесть из девяти должностей вице-спикеров получили представители «Единой России»:

Владимир Васильев — руководитель фракции единороссов в Госдуме восьмого созыва;

Александр Жуков — ранее первый заместитель председателя палаты;

Виталий Савельев — бывший вице-премьер России;

Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко — вице-спикеры Госдумы предыдущего созыва.

От ЛДПР заместителем председателя стала Мария Воропаева, ранее возглавлявшая постоянное депутатское объединение партии в Мосгордуме.

«Новые люди» и «Справедливая Россия» сохранили своих представителей на постах вице-спикеров: ими вновь избраны Владислав Даванков и Александр Бабаков соответственно.

Ранее на этом же заседании Вячеслава Володина избрали председателем Госдумы на третий срок подряд. Его кандидатуру поддержали 90,2% депутатов, а соперник Дмитрий Новиков получил 8% голосов. Володин возглавляет палату с 2016 года и стал первым спикером современной Госдумы, избранным более чем на два последовательных срока.