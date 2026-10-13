Никитин доложил Путину о реконструкции аэропортов в регионах

Реконструкцию аэропорта Братска в Иркутской области планируют завершить до конца 2026 года. Об этом министр транспорта России Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи.

«На Дальнем Востоке и в Сибири у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году», — рассказал глава Минтранса.

Работы по модернизации воздушных гаваней ведутся и в других регионах страны. В частности, в тюменском аэропорту Рощино обновили пункт пропуска через государственную границу, сделав его более комфортным для пассажиров.

В Оренбурге новый аэровокзальный комплекс и пограничный пункт пропуска позволили увеличить пропускную способность почти в четыре раза. По ранее опубликованным данным Минтранса, теперь аэропорт может обслуживать до тысячи человек в час вместо прежних 280.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном обновлении российских аэропортов. Владимир Путин рассказал, что с 2021 года в стране ввели в эксплуатацию 26 аэровокзальных комплексов и 20 взлётно-посадочных полос. Новые терминалы появились, в частности, в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе и Чебоксарах. Президент подчеркнул, что модернизация воздушных гаваней способствует повышению транспортной доступности регионов, развитию деловой активности и туризма.