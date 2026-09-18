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Опубликовано 18 сентября, 13:13

Путин сообщил о вводе 26 терминалов и 20 взлётных полос в аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России продолжается обновление аэропортовой инфраструктуры: с 2021 года в стране ввели в эксплуатацию 20 взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время презентации новых объектов гражданской авиации по видеосвязи.

«Мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру. В целом по стране в период с 2021 года в строй было введено 20 взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов», — сообщил глава государства.

Среди городов, где появились новые аэровокзалы, президент назвал Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан, Новосибирск, Ставрополь и Чебоксары.

Путин по ВКС участвует в презентации новых объектов пяти российских аэропортов
Путин по ВКС участвует в презентации новых объектов пяти российских аэропортов

Ранее Путин вручил орден Почёта коллективу аэропорта Внуково. Награду присудили за вклад в развитие гражданской авиации и трудовые достижения.

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Андрей Бражников
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