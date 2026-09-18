Путин по ВКС участвует в презентации новых объектов пяти российских аэропортов

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в презентации новых объектов гражданской авиации в пяти регионах страны. Главе государства представили инфраструктуру аэропортов Барнаула, Оренбурга, Пскова, Махачкалы и Южно-Сахалинска.

В Барнауле построили пассажирский терминал площадью почти 10 тысяч квадратных метров с пропускной способностью до 600 человек в час. Он получил три телетрапа, две багажные ленты и 13 стоек регистрации. К 2030 году пассажиропоток аэропорта прогнозируется на уровне 875,5 тысячи человек в год.

Новый терминал Оренбурга площадью 24 тысячи квадратных метров оказался в 3,5 раза больше прежнего. Его ввод позволил увеличить пропускную способность аэропорта с 280 до тысячи пассажиров в час. Вместе с этим были реконструированы взлётно-посадочная полоса, рулёжная дорожка, стоянки воздушных судов и объекты энергоснабжения.

В Пскове появился терминал площадью более шести тысяч квадратных метров, рассчитанный на 150 пассажиров в час. В Махачкале ввели новую взлётно-посадочную полосу протяжённостью 3,2 километра и командно-диспетчерский пункт. Там также построили три рулёжные дорожки, аварийно-спасательную станцию и другие объекты аэродромной инфраструктуры.

В Южно-Сахалинске завершили техническое оснащение воздушного пункта пропуска. После модернизации он способен обслуживать 600 пассажиров в час. Там установили 20 кабин паспортного контроля и десять автоматизированных кабин «Сапсан», позволяющих проходить контроль с использованием биометрии.

Презентация стала частью программы Путина на 18 сентября. В этот же день запланированы подписание договора на поставку российских самолётов МС-21-310 и запуск новых объектов социальной газификации в регионах.

Ранее сообщалось, что кабмин взял под контроль управление аэропортом Шереметьево через «золотую акцию». Это произошло в рамках исполнения указа президента, предусматривающего исключение воздушной гавани из списка стратегических активов и её последующую приватизацию.