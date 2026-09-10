Алиханов: Россия предложит Индии комплексные проекты по региональной авиации

Россия готова предложить Индии комплексные проекты в сфере региональной авиации, включая локализацию пассажирских самолётов на территории республики. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов по итогам встречи с министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду на выставке «Иннопром. Индия».

Одним из ключевых направлений стал проект локализации производства самолётов SJ-100 в Индии. По оценке индийской стороны, авиакомпаниям страны может потребоваться до 300 таких машин.

«Наше предложение носит комплексный характер — оно включает переоснащение производственных мощностей, локализацию производства комплектующих для ремонта, технического обслуживания и сборки самолета, обучение индийских специалистов», — рассказал Алиханов.

В дальнейшем такую же модель сотрудничества могут применить к Ил-114-300. Ранее на выставке Wings India несколько индийских компаний проявили интерес к приобретению более 40 таких самолётов. Москва также предложила Нью-Дели сотрудничество в двигателестроении, аэродинамических исследованиях и развитии аэропортовой инфраструктуры. Индийской стороне представили российское оборудование и возможности компаний по строительству и модернизации аэропортов.

По словам Алиханова, российские предприятия уже заместили импортные двигатели, авионику, бортовые системы, программное обеспечение, комплектующие и материалы. Накопленный опыт министр предложил использовать в совместных проектах с Индией.

Ранее в Росавиации рассказали, что Россия и Индия готовятся перейти к сертификационным процедурам, необходимым для локализации производства самолётов SJ-100 и Ил-114-300.