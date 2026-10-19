Григоренко и Трутнева представят к госнаградам: кабмин объяснил большую кадровую перестановку

Вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева представят к высоким государственным наградам на фоне кадровых перестановок в Правительстве России. В пресс-службе кабмина объяснили предстоящие изменения и оценили работу чиновников, претендующих на новые должности.

«Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана Президентом и Председателем Правительства», — сообщили в правительстве.

В кабмине отметили профессионализм Григоренко, который отвечал за финансовые вопросы и цифровое развитие. За заслуги на посту вице-премьера — руководителя аппарата правительства его представят к государственной награде. Высокую оценку получила и работа первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой, которой прочат место Григоренко. В пресс-службе подчеркнули её способность решать сложные государственные задачи.

Государственной наградой также отметят Юрия Трутнева, занимавшего должность вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В правительстве подчеркнули его большой управленческий опыт и сообщили, что результаты работы чиновника высоко оценил Владимир Путин.

Сменить Трутнева предложено губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Как пояснили в кабмине, он много лет работал на Дальнем Востоке, руководил несколькими регионами и хорошо знаком с особенностями округа. Кроме того, Кожемяко тесно сотрудничал с полпредством президента, что должно помочь ему на новой должности.

Перестановки затронут и транспортную отрасль. Кандидатуру министра транспорта Андрея Никитина на пост вице-премьера поддержал президент. В правительстве отметили его опыт руководства Агентством стратегических инициатив, Новгородской областью и Минтрансом. Возглавить транспортное ведомство предложено руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову, которому, по оценке кабмина, удалось обеспечить стабильную работу гражданской авиации в непростых условиях.

Отдельные изменения ждут финансовый блок. В структуре правительства появится должность вице-премьера — министра финансов, на которую предложен Антон Силуанов. В пресс-службе объяснили это необходимостью укреплять финансовую устойчивость, поддерживать сбалансированность бюджета и повышать эффективность расходов на фоне внешнего давления. Силуанов продолжит руководить Минфином, совмещая обе должности.