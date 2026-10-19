Трутнева на посту вице-премьера и полпреда в ДФО предложили заменить Кожемяко

Юрий Трутнев покинет должность вице-премьера и полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, которую занимал с 2013 года. На его место предложено назначить губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Соответствующее предложение премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму.

Кадровые изменения уже получили поддержку президента Владимира Путина. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 19 октября глава государства обсудил перестановки на рабочей встрече с Мишустиным. Теперь предложенные кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.

В пресс-службе кабмина высоко оценили деятельность уходящего вице-премьера. Там подчеркнули, что Трутнев обладает большим управленческим опытом, а результаты его работы отмечены президентом. За заслуги на государственной службе чиновника представят к высокой государственной награде.

Олег Кожемяко, которого предложили на освободившуюся должность, много лет руководил дальневосточными регионами. В правительстве отметили, что губернатор Приморья хорошо знает особенности округа и имеет опыт взаимодействия с президентским полпредством.

Трутневу в марте исполнилось 70 лет. До работы на Дальнем Востоке он возглавлял Пермь и Пермскую область, занимал пост министра природных ресурсов и был помощником президента. В должности полпреда он курировал вопросы социально-экономического развития дальневосточных регионов и Арктики.