Щербина станет врио главы Приморья после перехода Кожемяко в кабмин РФ

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина займёт пост временно исполняющего обязанности губернатора региона после перехода действующего главы субъекта Олега Кожемяко на работу в федеральные структуры. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информированный источник в аппарате полномочного представителя президента.

Олег Кожемяко перейдёт в правительство Российской Федерации, где займёт должность заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В случае утверждения перестановок руководство краем на правах врио перейдёт к первому вице-губернатору Вере Щербине.