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Опубликовано 19 октября, 11:32

Щербина станет врио главы Приморья после перехода Кожемяко в кабмин РФ

Обложка © VK / Олег Кожемяко / Вера Щербина

Обложка © VK / Олег Кожемяко / Вера Щербина

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина займёт пост временно исполняющего обязанности губернатора региона после перехода действующего главы субъекта Олега Кожемяко на работу в федеральные структуры. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информированный источник в аппарате полномочного представителя президента.

Олег Кожемяко перейдёт в правительство Российской Федерации, где займёт должность заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В случае утверждения перестановок руководство краем на правах врио перейдёт к первому вице-губернатору Вере Щербине.

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Напомним, сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.

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Оксана Попова
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