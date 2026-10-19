Щербина станет врио главы Приморья после перехода Кожемяко в кабмин РФ
Обложка © VK / Олег Кожемяко / Вера Щербина
Председатель правительства Приморского края Вера Щербина займёт пост временно исполняющего обязанности губернатора региона после перехода действующего главы субъекта Олега Кожемяко на работу в федеральные структуры. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информированный источник в аппарате полномочного представителя президента.
Олег Кожемяко перейдёт в правительство Российской Федерации, где займёт должность заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В случае утверждения перестановок руководство краем на правах врио перейдёт к первому вице-губернатору Вере Щербине.
Напомним, сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.
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