Кадровые перестановки в правительстве: Госдума назначила дату рассмотрения кандидатур

Государственная дума рассмотрит кандидатуры на должности заместителей председателя правительства России и министра транспорта 21 октября. Пленарное заседание начнётся в 15:00. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта РФ, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15:00», — заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Таким образом, депутаты определились с датой рассмотрения кадровых предложений премьер-министра Михаила Мишустина. Парламентариям предстоит принять решения по представленным кандидатурам в рамках процедуры формирования состава правительства.

В соответствии с законодательством Госдума должна рассмотреть представления председателя правительства в течение недели после их внесения. Нижняя палата вправе утвердить или отклонить предложенные кандидатуры.

Ранее Life.ru сообщал, что Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры четырёх новых вице-премьеров. В частности, главе Минфина Антону Силуанову предложено дополнительно занять пост заместителя председателя правительства, а министру транспорта Андрею Никитину — перейти на должность вице-премьера.

Среди других кандидатов — губернатор Приморья Олег Кожемяко, который может сменить Юрия Трутнева на посту вице-премьера — полпреда президента в ДФО, и первый замминистра финансов Ирина Окладникова, претендующая на должность руководителя аппарата правительства. Возглавить Минтранс предложено руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.