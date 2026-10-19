Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября, 12:25

Источники РБК узнали о новой должности Юрия Трутнева в Кремле

РБК: Экс-вице-премьер Юрий Трутнев может стать помощником Путина

Обложка © kremlin

Обложка © kremlin

Бывший вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассматривается на должность помощника Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом кадровых консультаций, а также на двух собеседников, близких к Администрации президента.

Перестановки в руководстве дальневосточного направления начались утром 19 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства предложил назначить новым вице-премьером и полпредом в ДФО действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Президент данную инициативу поддержал, после чего кандидатура главы Приморья была официально внесена на утверждение в Государственную думу.

В правительстве Юрий Трутнев отвечал за реализацию государственной политики по социально-экономическому развитию субъектов ДФО и Арктической зоны РФ, а также курировал работу Минвостокразвития. Ожидается, что после завершения формальных процедур в парламенте он продолжит государственную службу уже в структуре Кремля.

Григоренко и Трутнева представят к госнаградам: кабмин объяснил большую кадровую перестановку
Григоренко и Трутнева представят к госнаградам: кабмин объяснил большую кадровую перестановку

Сменить Трутнева предложено губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Как пояснили в кабмине, он много лет работал на Дальнем Востоке, руководил несколькими регионами и хорошо знаком с особенностями округа. Кроме того, Кожемяко тесно сотрудничал с полпредством президента, что должно помочь ему на новой должности

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Юрий Трутнев
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar