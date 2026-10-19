Источники РБК узнали о новой должности Юрия Трутнева в Кремле

Бывший вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассматривается на должность помощника Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом кадровых консультаций, а также на двух собеседников, близких к Администрации президента.

Перестановки в руководстве дальневосточного направления начались утром 19 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства предложил назначить новым вице-премьером и полпредом в ДФО действующего губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Президент данную инициативу поддержал, после чего кандидатура главы Приморья была официально внесена на утверждение в Государственную думу.

В правительстве Юрий Трутнев отвечал за реализацию государственной политики по социально-экономическому развитию субъектов ДФО и Арктической зоны РФ, а также курировал работу Минвостокразвития. Ожидается, что после завершения формальных процедур в парламенте он продолжит государственную службу уже в структуре Кремля.