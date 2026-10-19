Песков: Вице-премьеры продолжат работать до кадровых указов Путина

Президент России Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра Михаила Мишустина о кадровых перестановках в правительстве. Новые кандидатуры уже направлены в Госдуму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня утром состоялась встреча президента Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Премьер-министр внёс предложения по кадровым изменениям в кабинете министров, и они были поддержаны главой государства. После этого Мишустин внёс соответствующие кандидатуры в Государственную думу. Далее начнутся предусмотренные парламентские процедуры», — ответил он.

При этом действующие вице-премьеры продолжат выполнять свои обязанности до подписания соответствующих указов главы государства. Отдельно обсуждалась судьба чиновников, которым предстоит покинуть правительство. Мишустин предложил отметить их многолетнюю работу государственными наградами, и Путин поддержал эту инициативу.

Сейчас российский лидер находится в Кремле. В его рабочем графике запланированы внутренние совещания и встречи.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил масштабные кадровые перестановки в Правительстве России. Глава Минфина Антон Силуанов может дополнительно занять пост вице-премьера, а министр транспорта Андрей Никитин — перейти на должность заместителя председателя правительства. Возглавить Минтранс предложено руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассматривается на пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО вместо Юрия Трутнева, а первый замминистра финансов Ирина Окладникова — на должность руководителя аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко.