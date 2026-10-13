«Как намокшая вата»: В петербургском супермаркете заметили «рыбу-зомби» с пугающими наростами

В петербургском гипермаркете «Лента» на проспекте Маршала Жукова покупатели заметили живых карпов, тело которых покрыто крупными белыми наростами, похожими на плесень. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

В петербургской «Ленте» заметили карпов с белыми наростами в аквариуме. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Необычных рыб покупательница увидела в магазине на проспекте Маршала Жукова, 31, к. 1. У части карпов белые образования, напоминающие намокшую вату, разрослись на голове, рядом с глазами и вдоль спины.

Пищевой технолог Дарья Дмитриева в разговоре с SHOT ПРОВЕРКОЙ предположила, что речь может идти о сапролегниозе. При этой болезни водяная плесень поражает кожу, плавники и жабры. По словам специалиста, толчком к развитию недуга становятся травмы, ослабленный иммунитет и грязная вода.

Другую версию высказал кандидат технических наук, доцент РОСБИОТЕХа Дмитрий Быстров. Он не исключил, что плотные белые пятна на теле рыбы — проявление оспы, вирусной болезни, затрагивающей наружные покровы карпа. Эксперт также допустил, что рыбы могли подхватить сразу несколько инфекций.

Оба специалиста сошлись в одном: таких карпов следует снять с продажи и показать ветеринару, а покупателям лучше обходить их стороной.

До этого Life.ru рассказывал, что в гипермаркете «Лента» в Улан-Удэ нашли нарушения ветеринарного законодательства. Поводом для проверки стало то, что у сотрудников магазина выявили сальмонеллёз. Разбирательство провело управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Там же обнаружили, что срокам годности мяса искусственно продлевали.