Покупатель увидел мёртвую рыбу в аквариуме «Ленты», а позже — уже на прилавке

Покупатель «Ленты» в Екатеринбурге сначала заметил мёртвую рыбу на дне аквариума, а позже, по его словам, её достали из воды и отправили на витрину. Случай произошёл в магазине на улице Репина, 94, рассказал подписчик SHOT ПРОВЕРКИ.

В «Ленте» Екатеринбурга мёртвую рыбу из аквариума отправили на витрину. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Очевидец утверждает, что рыба пролежала в аквариуме достаточно долго и другие обитатели уже начали её обгладывать. Несмотря на это, тушку извлекли и выставили для продажи.

Магазин на Репина, 94 недавно сменил вывеску: ещё в сентябре здесь работал гипермаркет «О’КЕЙ», а 30 сентября торговая точка открылась после ребрендинга уже как «Гипер Лента».

Согласно действующим санитарным правилам, реализуемая живая рыба должна содержаться в условиях, обеспечивающих её жизнедеятельность. Если неизвестно, когда рыба погибла и сколько времени провела в воде после смерти, перед реализацией необходимо убедиться в её качестве и безопасности.

Накануне Life.ru писал о другой проверке «Ленты» — уже в Улан-Удэ. После случаев сальмонеллёза у сотрудников специалисты выявили в гипермаркете нарушения при оформлении ветеринарных документов и случаи искусственного продления сроков годности мясных полуфабрикатов.