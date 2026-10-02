Тараканы на столах и еда без маркировки: Что творилось в петербургской сети «Ярумэн»

Бывшие сотрудники петербургской сети японских ресторанов «Ярумэн» заявили о тараканах, грязи на кухне, нарушениях при хранении продуктов и работе персонала без медкнижек. О предполагаемых нарушениях в заведениях на Малой Морской, 9 и Невском проспекте, 88 рассказала SHOT ПРОВЕРКА.

Экс-сотрудники пожаловались на антисанитарию в «Ярумэн» в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам экс-работников, насекомые регулярно появлялись не только на кухне, но и в зале — в том числе на столах рядом с едой. Сотрудники утверждают, что неоднократно сообщали об этом руководству, однако проблема сохранялась. О тараканах рассказывали и посетители: одна из гостей заявила, что официант убил насекомое прямо на её столе, а затем протёр только место, где оно находилось.

Экс-сотрудники пожаловались на антисанитарию в «Ярумэн» в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Собеседники проекта также утверждают, что продукты могли храниться без соблюдения товарного соседства, а примерно 80–90% заготовок не имели маркировки. По их словам, полноценные уборки проводились редко, а испорченные блюда иногда выявляли уже после жалоб посетителей и возврата еды.

Отдельные претензии касаются персонала. Бывшие работники заявили, что часть сотрудников, в том числе несовершеннолетние, выходила на смены без медицинских книжек и обязательных медосмотров.

Одна из посетительниц рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ ещё об одном эпизоде: по её словам, она увидела грязь на кухне и повара, который плюнул в суп, после чего блюдо вынесли гостю. Экс-сотрудники пожаловались и на задержки зарплаты. По их словам, летом выплаты приходили с опозданием, а в августе часть команды отказалась выходить на работу.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в другом петербургском заведении. В ресторане «Пуси-лебеди» проверяющие обнаружили крыс и тараканов, грязь рядом с продуктами и несвежую рыбу. Материалы той проверки передали в Роспотребнадзор.