Грязь и просрочка: Как ресторан True Meat с выручкой в 84 млн наплевал на санитарные нормы
Экс-сотрудник заявил о грязи и просрочке в ресторане True Meat в Петербурге
Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Бывший сотрудник петербургского ресторана True Meat пожаловался на грязь и возможные нарушения при хранении продуктов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Ресторан True Meat. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам бывшего работника, у поварских раковин не было мыла, а часть дозаторов оказалась сломана. Судя по снятым им видео, продукты и заготовки хранились без маркировки. На кадры попали также липкий налёт и грязь в холодильниках. Среди хранившейся там продукции была просроченная.
В отзывах о заведении встречаются претензии к качеству мяса и ценам. Представители ресторана объясняют стоимость блюд «использованием качественных продуктов» и считают её соответствующей уровню заведения.
True Meat находится на Киевской улице, 5, корпус 3, и позиционируется как ресторан премиального уровня. Средний чек составляет около четырёх тысяч рублей на человека. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, ресторан работает через ООО «РХТ». Выручка компании за 2025 год составила около 84,3 миллиона рублей, увеличившись почти на 78% за год.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о массовом отравлении российских туристов в пятизвёздочном отеле Nova Life Hotel в Турции. О ситуации в ведомстве узнали из публикации SHOT ПРОВЕРКИ.
Новости о продуктах, ресторанах и культуре питания — в разделе «Еда» на Life.ru.