В Петербурге ресторан «Пуси-лебеди» попался на крысах, просрочке и подмене утки свининой
Программа «Гид 78. Рестораны Петербурга» проверила заведение «Пуси-лебеди»
Обложка © Предоставлено телеканалом «78»
Программа «Гид 78. Рестораны Петербурга» проверила заведение «Пуси-лебеди» — и нашла комбо из нарушений. Поводом стала жалоба зрителя на задержки зарплат и долги поставщикам.
Фото © Предоставлено телеканалом «78»
Ведущие Анна Гаврилова и Анастасия Сесицкая вместе с бренд-шефом Сергеем Рабочевым выявили, что меню «всё по 400 рублей» — обман: есть блюда по 800–900 рублей. Вместо утиного ростбифа в тарелку положили свинину, а лосось на суши был рваным и явно несвежим.
На кухне — грязные котлы рядом с продуктами, бегающие крысы и тараканы. Шеф-повар, заметив съёмку, сбежал, но сотрудники подтвердили антисанитарию. Материалы переданы в Роспотребнадзор.
Специальный выпуск «Гид 78. Рестораны Петербурга» доступен на сайте телеканала «78» и в «ВК Видео».
Напомним, ранее телеканал «78» запустил программу «Гид 78. Доставка». Под проверку попали не только знаменитые лидеры рынка, но и малоизвестные курьерские сервисы сетевых магазинов, ресторанов и кафе — всё, что можно объединить под термином dark kitchen (тёмная кухня).
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