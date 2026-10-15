Как назвать ребёнка? Москвичам предложили выбрать имя из 600 вариантов за последние 100 лет

На портале mos.ru заработал сервис «Московские имена», который поможет будущим родителям выбрать имя для ребёнка. В его основу легли данные столичных ЗАГСов за последние сто лет. Пользователям доступны более 600 имён, зарегистрированных в Москве начиная с 1926 года.

Сервис позволяет не только подобрать подходящий вариант, но и узнать его историю. Для каждого имени предусмотрена отдельная карточка с информацией о происхождении, различных формах и известных людях, которые его носили.

Особенность проекта — статистика популярности имён по годам. Можно проследить, какие варианты чаще выбирали московские родители в разные десятилетия и как со временем менялась мода на них.

Кроме того, пользователи могут сравнить предпочтения жителей разных административных округов столицы. Для поиска предусмотрены фильтры по первой букве, длине и происхождению имени.

Некоторые родители выбирают для детей не только привычные, но и весьма необычные имена. Как сообщал Life.ru 15 сентября, с начала 2026 года в Подмосковье зарегистрировали новорождённых с именами Одиссей, Аполлон, Амур, Любомир и Ярополк. Среди девочек встретились Клеопатра и Шахеризада.