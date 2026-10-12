Как стабилизировать экономику: Премию памяти Нобеля присудили двум американским учёным

Премия Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год присуждена американским учёным Роберту Холлу и Майклу Вудфорду. Об этом объявила Королевская академия наук Швеции.

Лауреатов отметили «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Размер премии в этом году составляет 12 миллионов шведских крон — около 1,2 миллиона долларов.

Премию по экономике учредил центральный банк Швеции в 1968 году. Она не входила в первоначальный перечень наград, предусмотренных завещанием Альфреда Нобеля, но вручается вместе с ними 10 декабря — в годовщину его смерти.

В 2025 году лауреатами премии стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Их наградили за объяснение экономического роста, основанного на инновациях. Мокир исследовал предпосылки устойчивого роста благодаря технологическому прогрессу, а Агьон и Хауит — механизм «творческого разрушения», при котором новые технологии и компании вытесняют прежние.