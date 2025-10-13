Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Нобелевский комитет отметил их «за объяснение инновационного экономического роста».
В частности, Мокир стал лауреатом «за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а Агьон и Хауит «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».
А на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию — её присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо. В России отметили, что Нобелевский комитет давно себя скомпрометировал и выбирает лауреатами премии мира либо людей, которые развязывают войны, либо людей, которые выступают против своего государства.
