13 октября, 10:10

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Rodrick Beiler

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Нобелевский комитет отметил их «за объяснение инновационного экономического роста».

В частности, Мокир стал лауреатом «за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а Агьон и Хауит «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».

Нобелевский комитет связал слив данных о лауреате премии мира со шпионажем

А на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию — её присудили венесуэльскому политику Марии Мачадо. В России отметили, что Нобелевский комитет давно себя скомпрометировал и выбирает лауреатами премии мира либо людей, которые развязывают войны, либо людей, которые выступают против своего государства.

