Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит. Нобелевский комитет отметил их «за объяснение инновационного экономического роста».

В частности, Мокир стал лауреатом «за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а Агьон и Хауит «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».