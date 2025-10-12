Нобелевский комитет связал слив данных о лауреате премии мира со шпионажем

Норвежский Нобелевский комитет не исключает, что информация о лауреате премии мира могла быть получена через шпионаж до официального объявления. Такое заявление сделал секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

«Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу. <...> Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — сказал Харпвикен в интервью норвежскому изданию VG.

Поводом для проверки стал резкий рост ставок на американской платформе Polymarket в пользу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо непосредственно перед объявлением лауреата. Харпвикен добавил, что комитет постоянно сталкивается с попытками шпионажа и уделяет серьёзное внимание вопросам безопасности.

Напомним, Нобелевская премия мира-2025 была присуждена оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Мачадо — она выступает против режима действующего президента Николаса Мадуро и баллотировалась на пост главы страны в 2012 году. Вскоре её победу прокомментировал метивший на получение премии глава США Дональд Трамп, заявив, что лауреат позвонила ему и сообщила, что приняла награду в его честь.