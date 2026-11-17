НАТО активно расширяет своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, по оценке Москвы, стремится создать там новый военный блок для сдерживания Китая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

«Натовцы активно осваивают этот регион, не скрывая особо, что их цель — сдерживать Китайскую Народную Республику, все это понимают», — подчеркнул глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, речь идёт не только о переносе отдельных элементов военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион, но и о формировании нового объединения по его образцу. Министр отметил, что для предполагаемой структуры уже предложили название — Организация Индо-Тихоокеанского договора. Лавров назвал его прямой калькой с названия НАТО.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров обвинил НАТО в попытках распространить влияние на Азию. Выступая на Генассамблее ООН, глава МИД РФ заявил, что деятельность альянса уже затрагивает Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию, и назвал такое расширение деструктивным.