Лавров: НАТО расширяет влияние за пределами зоны своей ответственности

НАТО пытается распространить своё влияние далеко за пределы зоны ответственности альянса, в том числе на Азию. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 26 сентября на Генассамблее ООН.

По оценке главы МИД, действия блока затрагивают Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию. Такое расширение влияния он назвал деструктивным.

«Обеспечить прочный мир можно только тогда, когда прекратится опасное соперничество крупнейших мировых игроков», — сказал Лавров. Он связал достижение этой цели с соблюдением Устава ООН и принципа равной и неделимой безопасности.

Министр пояснил, что ни одно государство или объединение, по мнению Москвы, не должно укреплять собственную безопасность за счёт других и претендовать на доминирование. В качестве альтернативы Лавров назвал российские инициативы по Большому евразийскому партнёрству и созданию общей архитектуры безопасности на континенте.

НАТО развивает сотрудничество с Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией. Альянс объясняет интерес к Индо-Тихоокеанскому региону тем, что события там влияют на евроатлантическую безопасность. Партнёры взаимодействуют, в частности, в сфере киберзащиты и новых технологий.

Москва неоднократно критиковала расширение активности НАТО за пределами Европы. В августе Лавров также предупреждал, что рост военного присутствия альянса в Арктике, по его оценке, повышает риск опасных инцидентов.