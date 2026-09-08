Каллас обвинила власти Белоруссии в угрозах европейским соседям

Белорусские власти якобы используют нелегальную миграцию как инструмент давления на соседние страны Евросоюза. С таким обвинением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас после посещения границы Литвы и Белоруссии. Её заявление опубликовано в соцсети X.

«Лукашенко превратил Белоруссию в плацдарм для российской войны. Его режим угрожает европейским соседям и использует против них нелегальную миграцию», — заявила Каллас.

Во время поездки она посетила пограничную заставу «Падварионис». По словам главы евродипломатии, устройство обнаруженных каналов для переправки мигрантов указывает на организованную поддержку и якобы даёт основания подозревать в содействии Минск.

Каллас также заявила, что безопасность литовской границы является общей ответственностью ЕС. Она призвала ускорить усиление наблюдения на восточном фланге в тесном взаимодействии с НАТО и продолжить санкционное давление.

В августе начальник погранслужбы Литвы подал в отставку после скандала с туннелем для мигрантов. Поводом стал эпизод у белорусской границы, где через 11-метровый подкоп на литовскую территорию проникла группа нелегалов.