Сухофрукты могут стать хорошей заменой конфетам, но из-за высокой концентрации сахаров и дополнительных добавок полезный перекус иногда превращается в калорийный десерт. О том, сколько таких продуктов допустимо съедать и кому стоит быть осторожнее, рассказала диетолог Татьяна Залетова.

При этом у сушёных плодов есть свои преимущества. Чернослив благодаря сорбитолу помогает при запорах, инжир содержит пищевые волокна, а курага и изюм обеспечивают организм калием, магнием и железом.

Во время сушки фрукты теряют воду, поэтому сахара и калории становятся более концентрированными. По словам врача, здоровому взрослому достаточно 20–40 граммов в день. При диабете, инсулинорезистентности и лишнем весе количество нужно подбирать с учётом индивидуального рациона. А фруктоза и сорбитол в составе некоторых плодов способны усиливать вздутие при синдроме раздражённого кишечника.

«При выборе советую обращать внимание на состав и отдавать предпочтение тем, что не содержат добавленного сахара», — подчеркнула специалист.

Ещё один повод внимательно изучать упаковку — диоксид серы (Е220), которым обрабатывают плоды для сохранения цвета и увеличения срока хранения. У чувствительных к сульфитам людей консервант способен вызвать кашель, затруднение дыхания, кожные реакции и расстройство пищеварения.

Особенно осторожными следует быть пациентам с бронхиальной астмой. Если производитель не указал, что продукт готов к употреблению, перед едой его рекомендуется промыть, пишет «Москва 24».

Ранее Life.ru разбирался, почему даже продукты с пометкой «без сахара» не всегда оказываются диетическими. В материале о скрытых подсластителях и маркировке «без сахара» объяснили, на какие детали состава стоит обращать внимание при покупке сладостей.