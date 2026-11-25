Сбалансированное питание помогает организму противостоять некоторым процессам старения. Особую роль в защите клеток играют антиоксиданты, витамин D, омега-3 жирные кислоты, магний и витамины группы B. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений, вызванных избытком свободных радикалов. Источниками этих веществ служат виноград, яблоки, цитрусовые и другие овощи и фрукты. При этом избыток сахара и трансжиров в рационе затрудняет работу защитных механизмов организма.

Не менее важны омега-3 жирные кислоты, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов. Витамин D необходим для нормальной работы многих систем организма, однако получить его в достаточном количестве только из пищи бывает сложно.

При длительном стрессе также может возрастать потребность в некоторых питательных веществах. В частности, магний и витамины группы B участвуют в энергетическом обмене и поддерживают работу нервной системы.

Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» предостерегла россиян от бесконтрольного приёма витаминных комплексов. Избыток отдельных веществ способен навредить здоровью, особенно если человек одновременно принимает несколько добавок с похожим составом. Подбирать препараты и их дозировку следует вместе с врачом.