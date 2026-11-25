Молодость начинается с тарелки: Как помочь организму противостоять старению
Диетолог Соломатина: Антиоксиданты защищают клетки от повреждений
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Сбалансированное питание помогает организму противостоять некоторым процессам старения. Особую роль в защите клеток играют антиоксиданты, витамин D, омега-3 жирные кислоты, магний и витамины группы B. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам специалиста, антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений, вызванных избытком свободных радикалов. Источниками этих веществ служат виноград, яблоки, цитрусовые и другие овощи и фрукты. При этом избыток сахара и трансжиров в рационе затрудняет работу защитных механизмов организма.
Не менее важны омега-3 жирные кислоты, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов. Витамин D необходим для нормальной работы многих систем организма, однако получить его в достаточном количестве только из пищи бывает сложно.
При длительном стрессе также может возрастать потребность в некоторых питательных веществах. В частности, магний и витамины группы B участвуют в энергетическом обмене и поддерживают работу нервной системы.
Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» предостерегла россиян от бесконтрольного приёма витаминных комплексов. Избыток отдельных веществ способен навредить здоровью, особенно если человек одновременно принимает несколько добавок с похожим составом. Подбирать препараты и их дозировку следует вместе с врачом.
Ранее Life.ru рассказывал об исследовании гарвардских учёных, которым удалось обратить вспять некоторые возрастные изменения клеток благодаря активации одного гена. Кандидат биологических наук отметила, что одним из уже изученных способов замедления возрастных процессов является умеренное сокращение калорийности рациона примерно на 14%.