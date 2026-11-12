Активировать найденный ген с помощью витаминов, добавок или продуктов не получится. Но сама работа указывает на потенциальный регулятор клеточного старения: команда профессора Гарвардской медицинской школы Джорджа Черча с помощью искусственного интеллекта отобрала гены, влияющие на биологический возраст клеток, а затем проверила их в лабораторных культурах. Об исследовании радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат биологических наук Екатерина Суркова.

Алгоритм проанализировал большие массивы последовательностей ДНК и выделил возможные мишени. После активации одного из найденных генов часть возрастных изменений в клетках удалось обратить вспять — они приобрели более молодые характеристики. Однако это пилотное исследование, и переносить его результаты напрямую на человека пока нельзя.

Следующий этап провели на мышах. Дополнительные копии гена доставляли с помощью генотерапии и вирусных векторов: безопасный вирус служил носителем нужной последовательности ДНК. Генетический материал направляли в печень, но изменения наблюдали и в других частях организма. Вопрос выбора тканей для доставки остаётся одним из главных для будущих работ.

Подход отличается от известного четырёхгенного перепрограммирования, за которое в 2012 году дали Нобелевскую премию. Там чрезмерное омоложение клетки может повысить риск её превращения в раковую. В новой работе активация одного гена такого эффекта не давала — но выборка была небольшой, поэтому нужны дополнительные исследования.

Готового способа омоложения человека работа пока не предлагает. Учёным предстоит проверить безопасность на больших выборках, изучить длительность эффекта и определить органы-мишени. Только после доклинических этапов можно обсуждать испытания с участием людей.

При этом существуют научно изученные способы замедлить возрастные процессы. Один из них — умеренное ограничение калорийности примерно на 14%, не голодание. При небольшом дефиците энергии клетки активнее очищаются от накопившегося «мусора» и обновляют структуры. Но любые изменения питания должны учитывать состояние здоровья и индивидуальные потребности.