Проблемы с памятью могут появляться даже в молодом возрасте из-за постоянного стресса, переутомления и избытка информации. При этом подобная забывчивость далеко не всегда свидетельствует о серьёзных заболеваниях мозга. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачёва.

«У молодых людей могут быть нарушения памяти, но это связано с избытком информации, перегрузкой и стрессом», — пояснила специалист.

Нейродегенеративные заболевания, при которых постепенно повреждаются нервные клетки головного мозга, в молодом возрасте встречаются крайне редко. Поэтому возникающие трудности с запоминанием информации не следует автоматически связывать с преждевременным старением.

Вместе с тем забывчивость может быть вызвана разными причинами, и только по возрасту человека нельзя определить, насколько серьёзна проблема. Если нарушения памяти становятся постоянными, усиливаются или начинают мешать повседневной жизни, необходимо обратиться к врачу.