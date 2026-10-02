«Мозг не успевает зафиксировать»: Врач объяснил, почему мы забываем привычные действия

Переутомление, нехватка сна, хронический стресс и привычка постоянно переключаться между несколькими задачами могут усиливать забывчивость. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По словам врача, проблема нередко заключается не в ухудшении самой памяти, а в том, что человек из-за рассеянного внимания не успевает нормально зафиксировать информацию. Например, можно автоматически положить вещь на привычное место, но спустя несколько минут уже не помнить этого действия.

Подобное может происходить на фоне усталости и эмоционального напряжения. Недостаток сна также способен ухудшать способность концентрироваться и запоминать новую информацию.

Калюжин советует для профилактики забывчивости уделять достаточно времени сну и снижать информационную нагрузку. Ещё одна рекомендация — отказаться от постоянной многозадачности и выполнять дела последовательно.

Специалист также предлагает осознанно фиксировать завершённые действия. Такой подход помогает лучше удерживать внимание на текущей задаче и не выполнять привычные действия полностью автоматически.

Ранее Life.ru рассказывал, когда забывчивость уже нельзя списывать только на стресс или усталость. Невролог Артём Толмачёв объяснял, что постоянные проблемы с памятью могут быть связаны как с переутомлением и нарушениями сна, так и с заболеваниями, поэтому при стойких симптомах стоит обратиться к врачу.