Камчатку снова тряхнуло: Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 310 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Подземные толчки зарегистрировали 7 октября в 21:15 по московскому времени. Очаг находился на глубине 40,4 километра.

2 октября у берегов полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его зафиксировали в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 73,8 километра. По данным Камчатского филиала ЕГС РАН, толчок зарегистрировали в 19:34 по московскому времени.