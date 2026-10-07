Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 21:50

Камчатку снова тряхнуло: Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 310 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Подземные толчки зарегистрировали 7 октября в 21:15 по московскому времени. Очаг находился на глубине 40,4 километра.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили шесть из свыше 60 землетрясений за неделю
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили шесть из свыше 60 землетрясений за неделю

2 октября у берегов полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его зафиксировали в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 73,8 километра. По данным Камчатского филиала ЕГС РАН, толчок зарегистрировали в 19:34 по московскому времени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar