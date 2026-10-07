Камчатку снова тряхнуло: Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 310 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.
Подземные толчки зарегистрировали 7 октября в 21:15 по московскому времени. Очаг находился на глубине 40,4 километра.
2 октября у берегов полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его зафиксировали в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 73,8 километра. По данным Камчатского филиала ЕГС РАН, толчок зарегистрировали в 19:34 по московскому времени.
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