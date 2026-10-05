Жители Петропавловска-Камчатского ощутили шесть из свыше 60 землетрясений за неделю

За последние сутки на Камчатке зарегистрировали 10 сейсмических событий. Одно из них ощущали жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского. Сила толчков достигала двух баллов. Угрозу цунами не объявляли, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Всего с 28 сентября по 4 октября на полуострове зафиксировали 62 сейсмособытия. Шесть из них ощущались в Петропавловске-Камчатском. Сила толчков составляла от двух до четырёх баллов.

На Камчатке также сохраняется активность вулканов Безымянного, Мутновского, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова. Специалисты не зарегистрировали пепловых выбросов. Жителям и гостям региона рекомендуют держаться подальше от вулканов.

Ранее на юге Турции произошли три землетрясения подряд. Подземные толчки зафиксировали в провинциях Адана и Османие. Магнитуда самого сильного из них достигла 5,2. Колебания также ощущались в других южных регионах страны.