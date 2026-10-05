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Регион
Опубликовано 5 октября, 02:55

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили шесть из свыше 60 землетрясений за неделю

На Камчатке за неделю произошли 62 землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

За последние сутки на Камчатке зарегистрировали 10 сейсмических событий. Одно из них ощущали жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского. Сила толчков достигала двух баллов. Угрозу цунами не объявляли, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Всего с 28 сентября по 4 октября на полуострове зафиксировали 62 сейсмособытия. Шесть из них ощущались в Петропавловске-Камчатском. Сила толчков составляла от двух до четырёх баллов.

На Камчатке также сохраняется активность вулканов Безымянного, Мутновского, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова. Специалисты не зарегистрировали пепловых выбросов. Жителям и гостям региона рекомендуют держаться подальше от вулканов.

На Камчатке за сутки произошло более 30 землетрясений
На Камчатке за сутки произошло более 30 землетрясений

Ранее на юге Турции произошли три землетрясения подряд. Подземные толчки зафиксировали в провинциях Адана и Османие. Магнитуда самого сильного из них достигла 5,2. Колебания также ощущались в других южных регионах страны.

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Лия Мурадьян
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