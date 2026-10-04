Три землетрясения магнитудой до 5,2 произошли на юге Турции

Три землетрясения подряд произошли на юге Турции в провинциях Адана и Османие. Магнитуда самого сильного толчка составила 5,2, следует из данных Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны AFAD.

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 14:19 в районе Саймбейли провинции Адана. Его очаг находился на глубине около восьми километров. Спустя 17 минут там же произошло второе землетрясение магнитудой 4,9.

Ещё через несколько минут стихия ударила по соседней провинции Османие. В районе Сумбас зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 с очагом на глубине около семи километров.

Толчки ощущались и в других южных регионах страны. Сведений о погибших, пострадавших или серьёзных разрушениях на момент публикации не поступало. На местах работают подразделения AFAD и коммунальные службы. Специалисты осматривают здания и инфраструктуру, чтобы установить возможные последствия серии подземных толчков.

Ранее Life.ru писал о землетрясении магнитудой 5,7 на востоке Турции. Тогда эпицентр находился примерно в 24 километрах от Малатьи, сообщений о пострадавших и разрушениях также не поступало.