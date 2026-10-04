На Камчатке за сутки произошло более 30 землетрясений

На Камчатке зарегистрировали 36 землетрясений, два из которых ощутили жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского. Это следует из заявления регионального управления МЧС.

«Официально поступила информация о 34 неощущаемых сейсмособытиях. Также зарегистрированы два подземных толчка, которые ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой двух баллов. Угроза цунами не объявлялась», — сказано в заявлении.

Наиболее сильное из зарегистрированных сейсмособытий имело магнитуду 5,7. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, оно произошло в субботу в 20:00 по местному времени — 11:00 мск. Эпицентр находился в Тихом океане в 206 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 24 километра под морским дном.

Также недавно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе японской префектуры Окинава. Эпицентр находился возле удалённого острова Йонагуни, сообщили в национальном метеорологическом управлении страны. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.