Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки
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Сейсмологи зарегистрировали сильный подземный толчок в районе Камчатки. Его магнитуда достигла 6,2, следует из данных Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».
От Петропавловска-Камчатского место сейсмособытия отделяли 182 километра. Колебания зафиксировали в 16:34 по UTC, или в 19:34 по московскому времени.
Источник землетрясения находился достаточно глубоко — на отметке 73,8 километра. Дополнительных сведений специалисты пока не приводят.
Камчатское побережье в этом году уже неоднократно оказывалось в зоне сильных подземных толчков. В августе Life.ru сообщал о землетрясении той же магнитуды 6,2 в 332 километрах от Петропавловска-Камчатского, тогда очаг находился на глубине 63,8 километра. В июле с разницей всего в несколько минут у полуострова произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,7.
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