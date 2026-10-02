Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки

От Петропавловска-Камчатского место сейсмособытия отделяли 182 километра. Колебания зафиксировали в 16:34 по UTC, или в 19:34 по московскому времени.

Камчатское побережье в этом году уже неоднократно оказывалось в зоне сильных подземных толчков. В августе Life.ru сообщал о землетрясении той же магнитуды 6,2 в 332 километрах от Петропавловска-Камчатского, тогда очаг находился на глубине 63,8 километра. В июле с разницей всего в несколько минут у полуострова произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,7.