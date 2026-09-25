Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 км от Сочи

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в российской части Кавказского региона. Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре от Сочи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Эпицентр располагался к западу-юго-западу от города.

Ранее, 22 сентября, землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Полтавской области Украины. Подземные толчки произошли в районе Мачуховской общины Полтавского района. Очаг находился на глубине около трёх километров.