Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 км от Сочи
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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в российской части Кавказского региона. Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре от Сочи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Эпицентр располагался к западу-юго-западу от города.
Ранее, 22 сентября, землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Полтавской области Украины. Подземные толчки произошли в районе Мачуховской общины Полтавского района. Очаг находился на глубине около трёх километров.
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