Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 04:03

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 21 км от Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в российской части Кавказского региона. Эпицентр подземных толчков находился в 21 километре от Сочи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Эпицентр располагался к западу-юго-западу от города.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Северных Курил
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Северных Курил

Ранее, 22 сентября, землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Полтавской области Украины. Подземные толчки произошли в районе Мачуховской общины Полтавского района. Очаг находился на глубине около трёх километров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar