Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Полтавской области Украины

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Полтавской области Украины. Об этом сообщил Главный центр специального контроля Украины.

Очаг подземных толчков находился в районе Мачуховской общины Полтавского района на глубине около 3 километров. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане недалеко от побережья американского штата.