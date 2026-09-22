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Опубликовано 22 сентября, 12:26

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Полтавской области Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Полтавской области Украины. Об этом сообщил Главный центр специального контроля Украины.

Очаг подземных толчков находился в районе Мачуховской общины Полтавского района на глубине около 3 километров. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Южных Курил

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане недалеко от побережья американского штата.

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Юрий Лысенко
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