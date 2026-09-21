Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали утром в понедельник, 21 сентября, в Тихом океане возле Южных Курил. Сейсмособытие произошло в районе островов Курильской гряды.

По данным ФИЦ Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился примерно в 1099 км от Северо-Курильска. Координаты очага составили 43,58° северной широты и 145,98° восточной долготы. Глубина залегания очага достигла 59 км.

В районе Южных Курил в последние дни также зарегистрировали несколько менее сильных подземных толчков. На карте отмечены землетрясения магнитудой от 3,6 до 4,3, произошедшие 19–21 сентября.

Ранее мощное землетрясение произошло у западного побережья Аляски. Эпицентр толчков находился примерно в 165 километрах западнее населённого пункта Никольски на острове Умнак.